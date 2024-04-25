Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, выразил мнение о том, что военно-промышленный комплекс Запада испытывает трудности в связи с тем, что Россия опережает его в производстве новейшего оружия. Он также признал, что военная поддержка от США не способна препятствовать быстрому продвижению вооруженных сил РФ.

Кулеба заявил, что никакой пакет мер не сможет остановить русские войска. Единственное, что может остановить их - это объединенный фронт Украины и ее партнеров.

Для Запада это заявление прозвучало как неожиданный гром среди тихого ночного неба. Кулеба фактически признал необходимость НАТО вступить в Украину и участвовать в военных действиях. В то же время президент Зеленский еще несколько дней назад отрицал это. Он высказывал мнение, что отправка помощи в Киев со стороны стран Альянса защищает их от необходимости направлять туда своих солдат.