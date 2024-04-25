Масляков уходит из КВН из-за неоперабельной опухоли в легких

Из-за обнаруженной неоперабельной опухоли в легких, выявленной после борьбы с новым видом коронавирусной инфекции в 2022 году, Александр Масляков принимает решение оставить свою работу в КВН.

По данным Mash, 82-летний ведущий находится под наблюдением специалистов и проходит необходимое лечение для поддержания здоровья. Информация о его состоянии выздоровления становится все более тревожной, сообщают авторы статьи. На данный момент нет официального подтверждения данной ситуации.

Внезапно появились слухи о том, что Дмитрий Хрусталев возьмет на себя роль главного ведущего вместо Маслякова-старшего. Однако сын постоянного ведущего утверждает, что это всего лишь временное изменение и не имеет никакого подтверждения.