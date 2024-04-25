Москвичи открыли сезон шашлыков до майских праздников

В апреле продажи маринованных шашлыков выросли в 13 раз, а замороженного мяса — на 39%

Онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет провёл исследование* и узнал, что 90% москвичей будет готовить шашлыки на майские праздники, 73% респондентов проведёт выходные в кругу семьи, 51% опрошенных потратит на праздничное застолье пять и более тысяч рублей.

Спрос на шашлык в маринаде вырос в 13 раз

В этом году москвичи открыли традиционный сезон шашлыков в апреле. По данным онлайн-сервиса доставки, относительно прошлого года жители столицы стали чаще покупать свинину и говядину (на 45%), индейку (на 39%) и курицу (на 20%). Лидером по росту спроса стал шашлык в маринаде. Его приобретали в текущем месяце в 13 раз чаще, чем в апреле прошлого года.

Также выросли продажи товаров для приготовления шашлыков на природе. Например, москвичи стали чаще покупать мангалы (в 3,5 раза), угли (на 94%), жидкость для розжига (на 87%) и шампуры (на 54%).

Специалисты проанализировали спрос на блюда, закуски, соусы, которые подают к шашлыку. Среди овощей жители Москвы стали больше заказывать огурцы (на 18%) и картофель (на 13%). Спрос на лаваш вырос на 35%, а на лепёшки — в 3 раза. Самый популярный соус к шашлыку — кетчуп — покупали на 25% чаще. Среди напитков лидеры по росту спроса: морсы (в 12 раз) и квас (35%).

Поездка на шашлыки — самый популярный досуг

Длинные майские выходные — это повод провести время с семьёй, приготовить шашлыки и съездить на дачу или за город — так ответили 68% респондентов. 38% москвичей ждут это время, как возможность отдохнуть. Для 52% опрошенных майские выходные — дополнительная возможность для встречи с друзьями, а для 31% — время для отпуска и поездок за город.

Согласно опросу, 81% респондентов планирует самостоятельно готовить блюда для застолья. Большинство жителей столицы будет делать шашлык (90%), овощные салаты (83%), холодные закуски и овощи на гриле (65%).

На праздничное застолье 47% москвичей планирует потратить от 1 до 5 тысяч рублей, 40% — от 5 до 10 тысяч рублей, 11% — потратит более 10 тысяч рублей.

*В исследовании приняли участие более 250 жителей Москвы. Опросы проводились среди мужчин и женщин в возрасте 18-55+ лет.