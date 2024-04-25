Россиянка оказалась вынуждена переводить деньги ушедшему на СВО сыну

Жительница Челябинской области, матерь бойца, ушедшего на специальную военную операцию, выразила недовольство низкой зарплатой своего сына. Она рассказала об этом в интервью сетевому изданию «Челябинск Онлайн» пишет LENTA RU.

По словам женщины, заработок ее сына значительно уменьшился в текущем году. Если раньше он получал около 200 тысяч рублей в месяц, то сейчас его доход составляет от 20 до 80 тысяч, отметила она.

Бойцу удалось предоставить документы, из которых видно, что после всех вычетов он получает менее 25,5 тысяч рублей. Мать солдата призналась, что ей приходится помогать ему. «У него не хватает денег, поэтому иногда я перевожу ему свои», — пояснила она.

Экономист Дмитрий Белоусов отметил, что в России началась «революция зарплат», вызванная СВО. По его словам, высокие выплаты контрактникам сказались на реальных заработках, которые в 2023 году увеличились на 7,8 процента при росте ВВП на 3,6 процента. Командир объяснил участнику СВО, что уменьшение заработной платы связано с его нахождением на территории России. Мать бойца призналась, что сообщила приставам о его контракте, и теперь ему списывают задолженность. Она подчеркнула, что при зарплате в 200 тысяч рублей денег хватало на все.