ТОП-3 события Б5Групп в 2023 году

Разработали трейдинговую площадку для Грейнрус Агро, оцифровали более 14 400 000 га территории сельхозземель по заказу Министерства сельского хозяйства РФ в Республике Алтай и Алтайском крае, а еще заключили стратегическое партнерство с VK tech и вместе реализовали масштабный проект по автоматизации учета рабочего времени для 80 000 сотрудников Лукойл

Система Трейдинг деск для агропроизводителя Грейнрус

В марте 2023 года команда Б5Групп успешно завершила разработку торговой площадки для агропроизводителя сельскохозяйственной продукции Грейнрус.

Платформа дает возможность компании эффективно планировать посевные работы, а также заключать сделки по покупке/продаже сельскохозяйственной продукции.

Площадка помогает специалистам в подготовке документов, оценке стоимости логистики и передаче данных в ERP системы клиентов и поставщиков.

Пользователи системы особенно отмечают следующий функционал:

- размещение предложений продукции;

- прямой выход на потребителя;

- согласование индивидуальных цен с учётом доставки;

- онлайн аналитика по рынку и история сделок;

- мониторинг спроса и предложения;

- формирование будущих объемов поставок;

- выход на рыночные сделки;

- определение оптимальной цены на продукцию.

Заказчик: «Грейнрус Агро»

Один из крупнейших производителей элитных высококачественных семян импортных и отечественных селекций в центрально-черноземном регионе России.

Цифровая карта современного использования земель сельскохозяйственного назначения (ЗСН) в Сибирском федеральном округе на территориях Республики Алтай и Алтайского края

В партнерстве с ПАО «Ростелеком» команда Б5Групп собрала, обработала и векторизовала многотерабайтный объем пространственных данных и сформировала многослойную цифровую модель ЗСН, включая сельхозугодья.

Источниками данных стали:

ЕГРН (границы земельных участков, муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон ЗОУИТ); ЕФИС ЗСН (границы сельхозугодий и статус их использования); ФГИС территориальное планирование (границы ЗСН); ДЗЗ (космо- и аэрофотосъемка за 2020 - 2022 гг); Архивные данные колхозов и совхозов.

Для последних данных наши коллеги провели полевые работы по поиску бумажных карт 80-ых, 90-ых годов в архивах регионов. Отсканировали исторические карты и совместили с объектами на современной спутниковой карте.

На выходе получился цифровой двойник земель сельскохозяйственного назначения регионов в виде сформированной рабочей карты-схемы на Геопортале со множеством векторных и растровых слоев.

Сегодня наша команда продолжает работу по цифровизации земель сельскохозяйственного назначения субъектов РФ: Якутии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Чеченской Республики.

Заказчик: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Работы проводились в рамках мероприятий Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 № 731.

Табель учета рабочего времени для ПАО «Лукойл» в стратегическом партнерстве с VK tech

В декабре 2023 года команда Б5Групп завершила работы по автоматизации процесса согласования и подписания табеля учета рабочего времени в электронном виде для ПАО «Лукойл».

Решение призвано автоматизировать бизнес-процессы компании в части кадрового документооборота. Сервис интегрирован с внутренними инфосистемами заказчика, что создает единое информационное пространство. Полностью соответствует всем требованиям информационной безопасности и допущен к эксплуатации.

Сейчас системой пользуются более 80 000 сотрудников ПАО «Лукойл». Пользователи отмечают повышение эффективности и ускорение рутинных процессов.

Сегодня наша команда продолжает работу над расширением функционала сервиса.

Заказчик: ПАО «Лукойл»

ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

Разработка системы велась в рамках проекта «Реализация кадрового электронного документооборота».

Б5Групп за технологический суверенитет систем

Мы занимается заказной разработкой ПО под ключ и комплексным сопровождением ИТ-проектов. Объединяем геоаналитику с технологиями анализа данных и инструментами автоматизации бизнес-процессов. Разрабатываем и внедряем собственные цифровые решения, зарегистрированные в реестре отечественного ПО, для ключевых отраслей экономики и государства.

“Цитата” - планы на 2024 год