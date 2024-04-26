Россия, Китай и Казахстан начали строить новый транспортно-логистический хаб в Селятине

АО «НК «ҚТЖ», АО «Славтранс-Сервис» (РФ) и китайская компания «Xian Free Trade Port Construction and Operation Co.,Ltd» дали старт строительству нового транспортно-логистического центра CRK Terminal на станции Селятино (Московская область, РФ).



В рамках торжественного запуска строительства состоялась отправка контейнерного поезда «HUB to HUB» со станции Селятино в Сиянь, состоящего из 53 контейнеров.

Внедрение проекта привнесет много преимуществ в области перевозок и обработки грузов, в том числе для казахстанских отправителей, ускорит сроки доставки и будет способствовать более долгосрочному планированию контейнерных перевозок. Объединенное предприятие позволит оптимально использовать ресурсы участников проекта и расширит спектр услуг в сфере логистики и работы терминалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил мнение о том, что для Подмосковья ключевыми являются вопросы развития логистики, транспортной инфраструктуры, привлечения инвестиций и создания рабочих мест. Он подчеркнул, что все участники проекта тесно взаимодействуют для достижения конкретных результатов, включая экономические и технологические успехи. Важность проекта также заключается в том, что он открывает дополнительные возможности для экспорта продукции малого и среднего бизнеса региона. В заключение, Андрей Воробьев пожелал всем участникам проекта успехов в их делах.

Секретарь парткома международного порта Сиань Чанба Сунь Иминь напомнил, что еще в 2013 году, в столице Казахстана, Астане, Президент Си Цзиньпин представил амбициозный проект «Один пояс и один путь», который вызвал интерес России и Казахстана. Первыми на эту инициативу откликнулись именно эти страны. Совместно с компанией «Славтранс-Сервис» и «Казахстанскими железными дорогами» был запланирован проект логистического комплекса «Селятино», который станет ключевым логистическим центром для трех государств.

Председатель правления акционерного общества «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» Нурлан Сауранбаев заявил: «Сегодня наступил день, когда вступаем в работу над огромным проектом. Наши партнеры – это компании из России и Китая. Казахстан активно инвестирует в развитие потенциала транзита. За последний период было потрачено огромное количество денег - целых 35 миллиардов долларов. Результаты уже видны: транзит через Казахстан к России и Китаю вырос в 7 раз. Реализация планов принесет множество преимуществ, включая улучшение условий перевозки для казахстанских грузовладельцев и сокращение времени доставки».

Председатель совета директоров АО «Славтранс-Сервис» Андрей Голландцев подчеркнул важность трехстороннего сотрудничества в рамках нового транспортно-логистического комплекса. Совместное предприятие создаст порядка 1500 рабочих мест. Способствует увеличению контейнерного экспорта аграрной и промышленной продукции из Подмосковья за счет субсидирования железнодорожного тарифа из бюджета китайской провинции Шэньси.

Также Андрей Голландцев отметил, что уже к 2025 году намечено увеличение грузооборота контейнеров до 1 050 тысяч 20-футовых эквивалентов, включая 525 тысяч по железной дороге. Проект создания терминально-логистических комплексов предполагает переработку 480 тысяч контейнеров, включая 240 тысяч по железной дороге.