ГК "Униматик" представит инновационные решения на международной выставке "Металлообработка - 2024"

Уважаемые гости и партнеры!

Группа компаний «Униматик» рада пригласить вас на 24-ую международную специализированную выставку оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка – 2024», которая пройдет с 20 по 24 мая 2024 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр».

В этом году на нашем стенде №22С80 (Павильон 2, зал 2) мы представим оборудование собственного производства, включая токарный обрабатывающий центр Униматик MT25MY с отечественной системой ЧПУ ИНЭЛСИ IntNC PRO. Этот станок предназначен для полной механической обработки небольших деталей, таких как клапаны, штуцеры, специальные диски. Особенностью данного станка является наличие оси Y, что позволяет обрабатывать небольшие сложные детали за одну операцию. Станок оснащен отечественной системой ЧПУ ИНЭЛСИ, которая по своим возможностям, надежности и стоимости способна конкурировать с мировыми лидерами в области систем управления металлообработкой.

Также на нашем стенде будут представлены учебные станки с ЧПУ для образовательных организаций серии «Униматик ЮМ», образцы режущего инструмента и зажимной оснастки, в том числе собственного бренда Unimatic.

Кроме того, в рамках выставки планируется открытие нового демо-зала и офиса. В демо-зале будет представлено следующее оборудование: пятиосевой горизонтальный токарно-фрезерный обрабатывающий центр с фрезерным шпинделем Uni.5 LC 1200, вертикальный обрабатывающий центр Mufeng DT-50, автомат продольного точения Uni.Swiss ST 205II, токарный обрабатывающий центр SL-50.

Для получения бесплатного билета на выставку, пожалуйста, пройдите по ссылке. Мы будем рады встретиться с вами на выставке «Металлообработка-2024»!

О компании:

Группа компаний «Униматик» - поставщик передовых технологий, металлорежущего оборудования и инструмента. Оказывает технологическую поддержку, комплексные инжиниринговые услуги и услуги технического оснащения машиностроительных предприятий.

Начав свой путь в 2000 году под руководством основателя Игоря Фишелева, компания активно развивалась и на сегодняшний день является ведущим поставщиком современн металлообрабатывающих станков с ЧПУ на территории России и стран СНГ.

С 2018 года собственником и председателем совета директоров компании является Олег Фишелев.

Генеральным директором компании является Петр Ващенко.