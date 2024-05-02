Семьи похищенных Северной Кореей японцев просят поддержки США

Семьи японских граждан, похищенных Северной Кореей несколько десятилетий назад, во вторник встретились с высокопоставленными чиновниками правительства США и попросили их помочь как можно скорее вернуть жертв домой.

Такуя Ёкота, 55-летний глава группы, представляющей семьи, сказал, что он сказал чиновникам в Вашингтоне, что у стареющих родителей похищенных «нет времени» ждать.

Выступая на пресс-конференции после встреч, Ёкота сказал, что показал фотографию своей 88-летней матери, ища поддержки со стороны официальных лиц, а также законодателей США.

В число официальных лиц входили заместитель министра гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея, помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк и старший директор Белого дома по Восточной Азии и Океании Мира Рапп-Хупер.

Визит семей состоялся через несколько недель после того, как премьер-министр Японии Фумио Кисида встретился с президентом США Джо Байденом в столице США. Согласно совместному заявлению, опубликованному после саммита 10 апреля, Байден подтвердил приверженность США немедленному решению проблемы похищений.