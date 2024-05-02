Ученые назвали жирную пищу причиной инфаркта в молодом возрасте

Эксперты заявили, что потребление жирной пищи может быть связано с увеличенным риском развития инфаркта в молодом возрасте.

Множество исследований показывают, что диета, богатая насыщенными жирами, такими как жирное мясо, молочные продукты с высоким содержанием жира и некоторые виды растительных масел, может способствовать развитию атеросклероза и повышению уровня холестерина в крови. Это, в свою очередь, может привести к образованию тромбов и блокированию артерий сердца, что является основной причиной инфаркта.

Однако следует отметить, что не все жиры одинаково вредны. Некоторые моно- и полиненасыщенные жиры, такие как омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбе и орехах, могут быть полезны для сердечно-сосудистой системы. Важно поддерживать баланс в рационе, включая разнообразные и здоровые жиры, и соблюдать меру в потреблении жирной пищи.