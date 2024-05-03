Американо-японский проект разработки ракет обойдется более чем в 3 миллиарда долларов

Согласно сообщению представителя Министерства обороны, общая стоимость разработки новой ракеты, способной перехватывать гиперзвуковое оружие, оценивается в более чем 3 миллиарда долларов по данным США и Японии.

Представитель Агентства противоракетной обороны США отметил, что Япония планирует выделить 1 миллиард долларов на проект перехватчика из этой общей суммы. Завершение разработки ракеты обе страны планируют к 2030 году.

Решение о совместной разработке было принято президентом Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой в августе прошлого года перед трехсторонним саммитом с участием южнокорейского коллеги в Кэмп-Дэвиде около Вашингтона.

В условиях активного развития Китаем, Северной Кореей и Россией гиперзвуковых технологий, проект был запущен. Ракеты гиперзвукового класса и управляемые аппараты могут достигать скорости более 5 Маха, что превышает скорость звука в пять раз. Их высокая маневренность и способность изменять траекторию полета усложняют задачу их перехвата или обнаружения радарами. Это уже второй случай, когда Япония и США объединили усилия для создания ракеты-перехватчика, после удачного опыта с ракетой Standard Missile-3 Block 2A.