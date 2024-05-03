Япония, США, Австралия и Филиппины договорились об Индо-Тихоокеанском регионе

Министры обороны Японии, США, Австралии и Филиппин в четверг пообещали поддерживать основанный на правилах порядок в Индо-Тихоокеанском регионе, где растет обеспокоенность по поводу растущей напористости Китая.

На совместной пресс-конференции после встречи на Гавайях они заявили, что разделяют понимание важности скоординированных действий четырех стран, включая совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море, для укрепления глобального мира и стабильности.

«Мы собрались здесь, потому что разделяем видение мира, стабильности и сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе», заявил министр обороны США Ллойд Остин. Министр обороны Японии Минору Кихара подчеркнул, что сотрудничество четырех стран с другими государствами-единомышленниками в этом направлении является «неотложным вопросом».

Переговоры в Гонолулу прошли в то время, когда Вашингтон и три союзника США в последние годы активизировали двустороннее и многостороннее сотрудничество в области безопасности, явно демонстрируя единство против активизации военной деятельности Китая в региональных водах.

В прошлом месяце четыре страны провели свои первые полномасштабные совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море, получившие название «Деятельность морского сотрудничества», чтобы продемонстрировать «коллективную приверженность укреплению регионального и международного сотрудничества в поддержку свободной и открытой Индии». Тихий океан».