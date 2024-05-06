Французские пекари вернули себе титул самого длинного в мире багета

Команда пекарей из 18 человек во французском городе Сюрен, западном пригороде Парижа, установила в воскресенье новый мировой рекорд Гиннеса, создав багет длиной 143,53 метра (461 фут).

Команда побила предыдущий рекорд более чем на 10 метров, вернув себе титул Франции после того, как последние пять лет его удерживали пекари из Комо, Италия.

Это было сделано во время мероприятия для Французской конфедерации пекарей и кондитеров.

Президент Конфедерации Доминик Анракт заявил: «Рекорд самого длинного багета, изготовленного вручную, требует истинного духа и коллективного спортивного мастерства», добавив: «Хлеб — это двигатель производительности, наш багет — неотъемлемая часть нашего гастрономического наследия».