Израильские военные призывают эвакуировать Рафах

Организация Объединенных Наций предупредила, что, если Израиль начнет военную операцию в густонаселенном приграничном городе Рафах, сотни тысяч людей окажутся «под неминуемой угрозой смерти».

Такое предупреждение сделал Йенс Лаерке, представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Рафах, важный пункт прибытия гуманитарной помощи, заполнен перемещенными палестинцами, многие из которых находятся в палаточных лагерях. По оценкам ООН, в настоящее время там укрываются 1,4 миллиона человек.

Между тем, глава гуманитарной организации ООН Мартин Гриффит заявил, что, независимо от какого-либо гуманитарного плана, вторжение станет катастрофой для гражданского населения, живущего в Рафахе.

«Самая простая истина заключается в том, что наземная операция в Рафахе будет не чем иным, как трагедией, которую нельзя выразить словами. Никакой гуманитарный план не сможет этому противостоять», - сказал Гриффитс.