Кисида обещает решать глобальные проблемы вместе с Южной Америкой

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в субботу пообещал работать вместе со странами Южной Америки над решением глобальных проблем, включая изменение климата, экономическое неравенство и бедность.

Кисида сделал это заявление в своей речи в Сан-Паулу о политике Японии в отношении Латинской Америки и Карибского бассейна, поскольку Токио стремится углубить отношения с развивающимися странами, которые в совокупности называются Глобальным Югом.

Поскольку Бразилия председательствует в «Большой двадцатке», а Перу является председателем форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, глобальный Юг в этом году находится «в центре внимания всего мира», сказал Кисида в своей речи.

В пятницу Кишида провел двусторонние переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Силва и президентом Парагвая Сантьяго Пенья в рамках своего шестидневного турне, в ходе которого он также посетил Францию. Это был его первый визит в Южную Америку с момента вступления в должность в октябре 2021 года.