«Книжные аллеи. Адреса и строки А.С. Пушкина» - на большом экране

ХIХ Санкт-Петербургский международный книжный салон по установившейся традиции пройдет в этом году на самой красивой площади Северной столице – на Дворцовой. В нескольких гигантских павильонах жителей и гостей города в течение 4х дней с 16 по 19 мая ждут не только торговые ряды с книжными новинками, но и увлекательные встречи с писателями, литературоведами, историками.

По традиции на главной сцене Салона перед Александровской колонной запланированы выступления музыкальных коллективов, популярных ансамблей, а также яркие презентации самых последних драматических спектаклей петербургских театров, посвященных творчеству А.С. Пушкина. Такая направленность культурной программы не случайна, поскольку в этом году Международный книжный салон приурочен к 225-леетию великого русского поэта.

Изюминкой культурной программы, по словам главного режиссера Ольги Бариновой, станет вечерний показ на большом экране 4х новых серий популярного у зрителей многих телеканалов киноцикла «Книжные аллеи. Адреса и строки А.С. Пушкина». Они подготовлены студией документальных фильмов «Телеинвест» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

- «Как и прежде, стержнем новых серий будет кинопутешествие по литературным местам Северной столицы. Вместе с заслуженным артистом России Михаилом Морозовым зрителю предстоит побывать в тех местах, где жил и творил Александр Сергеевич, где рождались пушкинские герои. Уверен, все четыре вечера у большого экрана на Дворцовой соберется немалая аудитория любителей великой русской литературы. По прогнозам синоптиков, погода в Санкт-Петербурге в эти дни не будет дождливой» - рассказывает продюсер проекта Сергей Почин.