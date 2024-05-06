Ландо Норрис одержал первую в истории победу в Формуле-1 в Майами

Ландо Норрис из McLaren выиграл первую в своей карьере гонку Формулы-1 в воскресенье и положил конец доминированию чемпиона мира Макса Ферстаппена на Гран-при Майами.

Заняв второе место восемь раз в 110 Гран-при, 24-летний британец, который был рекордсменом по количеству подиумов без побед (15), наконец одержал давно запоздалую победу.

«Я вас всех люблю, спасибо вам огромное!» Норрис кричал по радио, показывая окончательный отрыв в 7,6 секунды над Ферстаппеном из Red Bull. «Мы сделали это! Мы сделали это!»

Норрис вышел вперед после пит-стопа во время работы машины безопасности после столкновения Логана Сарджанта и Кевина Магнуссена.

Ферстаппен, идущий вторым, так и не догнал Норриса, принеся ему первую победу спустя пять лет после прибытия в Формулу-1 с McLaren.