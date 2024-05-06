«Неустойка в размере 1% снижается в более 90% случаях» — эксперты Conomica выявили взаимосвязь между размером неустойки и решением судей

Согласно статистике судебных дел 2023 года, решение о неустойке всегда зависит от запрашиваемой кредитором ставки.

Эксперты Conomica, платформы для монетизации дебиторской задолженности, рассмотрели судебные акты по спорам о ненадлежащем исполнении договорных обязательств, в которых должники просили о снижении размера неустойки.

Согласно статистике судебных актов, вынесенных арбитражными судами в 2023 году, риск снижения неустойки во многом зависит от того, по какой процентной ставке она была рассчитана.

Так, неустойка по ставке 0,05% в день (18,25% годовых) практически не снижается. Изменения зафиксированы в 10% из всех рассмотренных дел.

Неустойка по ставке 0,1% в день (36,5% годовых) была снижена в 30% случаях. Такая ставка в относительной «безопасности», она считается обычно применяемой мерой за нарушение обязательства.

При требовании неустойки по ставке 0,5% (182,5% годовых) присутствует существенный риск признания ее несоразмерной — 85%. Неустойка при этих вводных по статистике снижается с 0,5% до 0,1%.

Неустойка по ставке 1% в день (365% годовых) практически всегда, а именно в более 90% случаях, признается несоразмерной и часто снижается с 1% до 0,1%.