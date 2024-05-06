В Moscow City наградили лауреатов международного конкурса в области малого и среднего бизнеса «Предприниматель года 2023»

30 апреля в Moscow City состоялся Гала-ужин, посвященный награждению лауреатов международного конкурса в области малого и среднего бизнеса «Предприниматель года 2023».
Мероприятие объединило лучших представителей бизнеса, чтобы отметить их заслуги в развитии рынка и профессионализм в решении социально-экономических задач.
2500+ УЧАСТНИКОВ
40+ НОМИНАЦИЙ
350 КРИТЕРИЕВ ОТБОРА
Современные предприниматели – это лидеры поколения, достигающие высот в своем деле благодаря опыту, знаниям и колоссальному труду.
Внедряя передовые практики и научные разработки, они способствуют укреплению технологического суверенитета России и созданию благоприятного климата для масштабирования рынка.
Работая в разных сферах, предприниматели успешно реализуют новые проекты и идеи, способствуют появлению рабочих мест, производят и предоставляют населению товары и услуги, без которых сегодня невозможна жизнь общества.
Предприниматели рассматриваются как люди, которые способны к разработке новых идей, оценке возможностей и рисков, старту и ведению бизнеса.
Коллегия жюри оценила бизнес или технологию, старт-ап или прототип по 350 критериям, консолидировала компетенции и оказала поддержку самым талантливым и прогрессивным руководителям.
В состав коллегии жюри вошли лидеры бизнеса, представители Государственной Думы РФ, члены Совета Федерации, известные академики, инвесторы и эксперты, представители СМИ -
Елена Гринь, Татьяна Денесюк, Ягужинская Светлана, Шекоян Юрий, Волкова Татьяна, Парышева Ирина, Степанова Наталия, Еременко Виталий и другие.
Бизнес на конкурс мог быть представлен по любой тематике, включая социальную. Обновляя список номинаций и критерии отбора победителей, организаторы премии стремятся к признанию и популяризации технологий и предприятий, которые нацелены на формирование успешной бизнес-среды.
Наградами были удостоены:
Митя Фомин
«Концертное шоу года»
Кузьменко Виолетта
«Предприниматель года. Лидер рынка в области эффективных методик и программ обучения в сфере маркетинга, медийности и развития личного бренда»
Smile Studio
«Стоматологическая клиника N1. Выбор звезд и блогеров»
Элина Исмаилова
ENELLIN
«Бренд года 2024. Прорыв в парфюмерно - косметической промышленности России»
Резанов Константин
«Предприниматель года в проектировании»
Чайкин Александр
«Предприниматель года в области энергоэффективных инноваций»
Смелов Сергей
«Предприниматель года в сфере финтех»
Антон Наянзин
«Лучший проект года в области маркетинговых инноваций»
Тишкина Лязат
«Топ- менеджер - лидер рынка спортивных товаров любительского и профессионального уровня»
Элина Чичкова
«Особый вклад в развитие рынка загородной недвижимости РФ»
Ювелирный дом Borcelle
«Производитель ювелирных изделий в премиум сегменте»
LUXOR PROFESSIONAL
«Лидер рынка. Бренд профессиональной косметики»
Be in love
«Бренд года»
Екатерина Фролова
«За выдающийся вклад в развитие инвестиционной стратегии «флиппинг» в России»
Таисия Гормах
«Fashion Influencer»
Славгородская Александра
«Прорыв года. Скрипка.»
Юрий Титов
«За вклад в развитие поп музыки»
Озорные белки
«Лучшая event площадка»
Антон Гормах
«Главный Fashion топ - менеджер года»
Лошадиная сила
«Товар года»
Екатерина Махнева
Mahneva event
«За вклад в развитие концертной индустрии. Мероприятия с душой.»
Автандилян Луиза
«Предприниматель года в сфере стоматологии»
Анита Карабут
«Дизайнер года в области создания корон»
Тимофей Рогов
«За весомый вклад в развитие онлайн-образования в России»
Юна Ильина
Создатель «UNITI - Женское бизнес - сообщество года»
Юлия Воронцова
«BLONDE-эксперт N1 в России»
Александр Дубовик
«Предприниматель года. Эффективность и развитие в сфере услуг на рынке недвижимости»
Организатором, по традиции, выступило бизнес-издание EXPERT_RF во главе с учредителем проекта и председателем коллегии жюри Кристиной Маломыжевой.