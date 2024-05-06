В Moscow City наградили лауреатов международного конкурса в области малого и среднего бизнеса «Предприниматель года 2023»

30 апреля в Moscow City состоялся Гала-ужин, посвященный награждению лауреатов международного конкурса в области малого и среднего бизнеса «Предприниматель года 2023».

Мероприятие объединило лучших представителей бизнеса, чтобы отметить их заслуги в развитии рынка и профессионализм в решении социально-экономических задач.

2500+ УЧАСТНИКОВ

40+ НОМИНАЦИЙ

350 КРИТЕРИЕВ ОТБОРА

Современные предприниматели – это лидеры поколения, достигающие высот в своем деле благодаря опыту, знаниям и колоссальному труду.

Внедряя передовые практики и научные разработки, они способствуют укреплению технологического суверенитета России и созданию благоприятного климата для масштабирования рынка.

Работая в разных сферах, предприниматели успешно реализуют новые проекты и идеи, способствуют появлению рабочих мест, производят и предоставляют населению товары и услуги, без которых сегодня невозможна жизнь общества.

Предприниматели рассматриваются как люди, которые способны к разработке новых идей, оценке возможностей и рисков, старту и ведению бизнеса.

Коллегия жюри оценила бизнес или технологию, старт-ап или прототип по 350 критериям, консолидировала компетенции и оказала поддержку самым талантливым и прогрессивным руководителям.

В состав коллегии жюри вошли лидеры бизнеса, представители Государственной Думы РФ, члены Совета Федерации, известные академики, инвесторы и эксперты, представители СМИ -

Елена Гринь, Татьяна Денесюк, Ягужинская Светлана, Шекоян Юрий, Волкова Татьяна, Парышева Ирина, Степанова Наталия, Еременко Виталий и другие.

Бизнес на конкурс мог быть представлен по любой тематике, включая социальную. Обновляя список номинаций и критерии отбора победителей, организаторы премии стремятся к признанию и популяризации технологий и предприятий, которые нацелены на формирование успешной бизнес-среды.

Наградами были удостоены:

Митя Фомин

«Концертное шоу года»

Кузьменко Виолетта

«Предприниматель года. Лидер рынка в области эффективных методик и программ обучения в сфере маркетинга, медийности и развития личного бренда»

Smile Studio

«Стоматологическая клиника N1. Выбор звезд и блогеров»

Элина Исмаилова

ENELLIN

«Бренд года 2024. Прорыв в парфюмерно - косметической промышленности России»

Резанов Константин

«Предприниматель года в проектировании»

Чайкин Александр

«Предприниматель года в области энергоэффективных инноваций»

Смелов Сергей

«Предприниматель года в сфере финтех»

Антон Наянзин

«Лучший проект года в области маркетинговых инноваций»

Тишкина Лязат

«Топ- менеджер - лидер рынка спортивных товаров любительского и профессионального уровня»

Элина Чичкова

«Особый вклад в развитие рынка загородной недвижимости РФ»

Ювелирный дом Borcelle

«Производитель ювелирных изделий в премиум сегменте»

LUXOR PROFESSIONAL

«Лидер рынка. Бренд профессиональной косметики»

Be in love

«Бренд года»

Екатерина Фролова

«За выдающийся вклад в развитие инвестиционной стратегии «флиппинг» в России»

Таисия Гормах

«Fashion Influencer»

Славгородская Александра

«Прорыв года. Скрипка.»

Юрий Титов

«За вклад в развитие поп музыки»

Озорные белки

«Лучшая event площадка»

Антон Гормах

«Главный Fashion топ - менеджер года»

Лошадиная сила

«Товар года»

Екатерина Махнева

Mahneva event

«За вклад в развитие концертной индустрии. Мероприятия с душой.»

Автандилян Луиза

«Предприниматель года в сфере стоматологии»

Анита Карабут

«Дизайнер года в области создания корон»

Тимофей Рогов

«За весомый вклад в развитие онлайн-образования в России»

Юна Ильина

Создатель «UNITI - Женское бизнес - сообщество года»

Юлия Воронцова

«BLONDE-эксперт N1 в России»

Александр Дубовик

«Предприниматель года. Эффективность и развитие в сфере услуг на рынке недвижимости»

Организатором, по традиции, выступило бизнес-издание EXPERT_RF во главе с учредителем проекта и председателем коллегии жюри Кристиной Маломыжевой.