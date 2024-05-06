За IT будущее. Как отечественные компании внедряют передовые технологии в бизнес процессы

Нейросети - это инновационная технология, которая стала неотъемлемой частью современного общества. С их помощью создаются боты, которые выполняют различные задачи: пишут тексты, создают изображения, помогают в планировании рабочего дня и даже экономят средства предприятий. Нанимать такого бота на работу просто, но важно учитывать возможность финансовых потерь или правовых проблем при допущении ошибок. Для того, чтобы избежать неприятных последствий можно воспользоваться готовыми решениями, которые предлагают IT-компании, в частности RC Group.

Сегодня невозможно недооценить важность нейронных сетей, их роль в настоящем и будущем. Эта концепция зародилась в далеких 1940-х годах, но лишь современные технологии дали математическим моделям программное и аппаратное обеспечение, позволяя им широко применяться в разнообразных областях. Искусственный интеллект, работающий без жестко заданных алгоритмов, обладает огромной мощью и способен решать сложные задачи. Особенность такого ИИ в том, что он способен к самообучению, обработке данных и выводам, функционируя по биологическим принципам.

В различных областях, таких как медицина, финансы, маркетинг, промышленность, системы безопасности и IT, применение искусственного интеллекта широко распространено. ИИ в настоящее время используется для прогнозирования на фондовом рынке, анализа торговли, новостей о компаниях. Так, программы советуют банкам, где проверяют платежеспособность заемщиков, оценивают риски страхования и многое другое. В медицине нейронные сети помогают врачам с диагностикой и анамнезом, в промышленности они все чаще используются для управления станками и машинами. В области информационных технологий нейросети выполняют различные функции: помогают программистам в распознавании речи, действуют как глаза, управляют различными устройствами и функциями, анализируют данные.

Эксперты высоко оценивают возможности искусственного интеллекта. Например, генеральный директор компании Selectel, Олег Любимов, активно выступает с заявлениями о том, что нейронные сети в скором времени радикально изменят рынок труда, документооборот и приведут к вытеснению операционных профессий.

Экономист Екатерина Лебедева, координатор Русского Делового Общества (РДО) уверена, что нейросети станут ключевым фактором для развития малого бизнеса. По ее мнению, в ближайшие годы цифровизация сферы предпринимательства будет неразрывно связана с использованием искусственного интеллекта. Нейросети будут играть важную роль в оптимизации бизнес-процессов, прогнозировании и экономии, включая экономию времени.

Важно отметить, что все эксперты согласны с тем, что контроль за работой нейросетей должен осуществляться человеком. Поскольку стоимость ошибки машины в некоторых ситуациях остается слишком высокой, важно помнить, что машина всегда останется лишь машиной.

Внедрение нейросетей в сферу бизнеса представляет собой сложный процесс, который сопряжен как с возможностями, так и с опасностями. Необходимо учитывать риски, такие как утечка конфиденциальной информации, ошибки в обучении моделей и зависимость от технологий. Поэтому, внедрение искусственного интеллекта в компанию должно быть осторожным и постепенным.

Исследование "Предприниматели России: исследовательский мониторинг" выявило, что значительная часть бизнес-лидеров уже использует искусственный интеллект как в рабочих сферах, так и для личных целей.

Текущая динамика рынка показывает, что те, кто первыми и успешно внедрят цифровые решения, включая нейросети, опережают своих конкурентов. Более трети респондентов опроса ЮKassa утверждают, что использование нейросетей оказало положительное воздействие на их бизнес-процессы. Все участники опроса согласны с тем, что искусственный интеллект значительно упрощает даже самые элементарные операции.

В 2024 году цифровая трансформация бизнеса станет ключевым направлением. Член экспертного совета при комитете Госдумы РФ по поддержке малого и среднего предпринимательства, СЕО IT-компании RC Group Мария Михайлова рассказала, что их инновационный кластер активно внедряет эту тенденцию, предоставляя предпринимателям обучение и эффективные цифровые продукты, основанные на использовании нейросетей и анализе больших данных.

«Искусственный интеллект – полезный инструмент на который обращает внимание все больше предпринимателей. Он служит хорошим подспорьем специалистам, но никак не является их заменой. Найти ошибки в коде программы, подсказать новые идеи дизайна – все это экономит время профессионалов в особенности на начальных этапах проекта» - отметила Мария Михайлова.

Эра нейросетей в малом бизнесе наступила, хотя ранее лишь крупные компании имели доступ к этой технологии.