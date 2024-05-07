Германия отзывает посла в России из-за кибератаки

Посол Германии в России был отозван для консультаций в понедельник после того, как Берлин обвинил Москву в проведении кибератак .

В число мишеней кампании входили члены левоцентристской социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца .

По словам представителя, в соответствии с протоколом посол Александр Граф Ламбсдорф должен временно вернуться в Берлин.

Представитель МИД заявил, что Ламбсдорф "отзванен для консультаций и пробудет в Берлине неделю, а затем вернется в Москву". Представитель сообщил, что решение приняла министр иностранных дел Анналена Бербок .

Правительство Германии относится к кибератаке «очень серьезно», считая ее действием «против нашей либеральной демократии», заявил представитель.