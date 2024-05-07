Макрон и Си Цзиньпин обсудили Россию и Украину

Выступая на пресс-конференции после переговоров, Макрон заявил, что приветствует «обязательства Китая воздерживаться от продажи любого оружия» или предоставления «любой помощи» России в поддержку спецоперации на Украине .

Он сказал, что Франция и Европа «уважают древние связи, объединяющие Китай и Россию», и поэтому приветствовал обещание Пекина «строго контролировать экспорт товаров двойного назначения», которые могут быть использованы в военных целях.

Он сказал, что стремится «поддерживать тесный диалог» с Пекином, и поблагодарил Си за визит во Францию ​​для «координации» визита президента России Владимира Путина в Китай.

Настаивая на том, что у Запада «нет общей цели добиться смены режима в Москве», он выразил надежду, что его встреча с Си Цзиньпином «позволит [нам] следовать общей повестке дня и определить прочный мир».

Си заявил, что поддержит международную мирную конференцию с участием России и Украины «в нужное время» и, по словам Макрона, согласился поддержать предложение о перемирии во всех мировых конфликтах во время Парижской Олимпиады этим летом.