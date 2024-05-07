Премьер Австралии раскритиковал Китай за запуск ракет истребителем

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил во вторник, что его правительство выразило обеспокоенность Китаю по поводу инцидента, когда китайский истребитель выпустил сигнальные ракеты перед австралийским вертолетом над международными водами в Желтом море, назвав этот акт небезопасным и «совершенно неприемлемым».

По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, самолет J-10 ВВС Народно-освободительной армии Китая в субботу перехватил вертолет MH-60R Seahawk ВМС Австралии во время обычного полета во время международной операции по обеспечению соблюдения санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Альбанезе заявил в телевизионном интервью программе Today Show Nine Network, что Австралия «очень ясно дала понять Китаю, что это непрофессионально и неприемлемо», пытаясь объяснить такое поведение.