Путин подписал указ о сложении полномочий Правительством России

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 мая, подписал указ о сложении полномочий Правительством РФ. Согласно документу, который появился на сайте Кремля, кабмин продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового состава.

"В связи со сложением Правительством РФ полномочий в соответствии со статьёй 116 Конституции РФ, руководствуясь частью 5 статьи 117 Конституции РФ, постановляю Правительству РФ продолжать действовать до сформирования нового Правительства РФ", — сказано в указе.