Великобритания заявила, что Минобороны подверглось кибератаке

Тобиас Эллвуд, бывший солдат и бывший председатель парламентского комитета по обороне, заявил, что атака была нацелена на стороннюю систему расчета заработной платы, используемую Министерством обороны. Бывший министр заявил, что это имеет все признаки китайской кибератаки.

«Если говорить о названиях систем расчета заработной платы и банковских реквизитах обслуживающего персонала, это действительно указывает на Китай, потому что это может быть частью плана, стратегии, направленной на то, чтобы увидеть, кого можно принудить», - сказал Эллвуд Би-би-си.

Министр труда и пенсий Мел Страйд подтвердил нападение от имени правительства, добавив, что это «очень важный вопрос».