Беларусь объявляет ядерные учения

Беларусь проводит проверки на предмет готовности своей армии к развертыванию тактического ядерного оружия, сообщили во вторник российские государственные СМИ и министерство обороны Беларуси.

В министерстве заявили, что начали внезапную проверку своих нестратегических носителей ядерного оружия по приказу президента Александра Лукашенко.

Учения в Беларуси проводятся одновременно с аналогичными учениями в России, ее близком союзнике, сообщают СМИ.

В понедельник Россия заявила, что будет практиковать развертывание тактического ядерного оружия после того, что Москва назвала угрозами со стороны Франции, Великобритании и США.