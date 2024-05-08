В Финляндии начнут добывать белок из воздуха

Организация Solar Foods представила удивительное новшество - инновационный продукт, который придется по вкусу самым разнообразным группам потребителей. Производимый из уникальных микроорганизмов и солнечного излучения протеин предназначен для людей, которые предпочитают избегать как животных белков, так и растительных альтернатив.

По информации, опубликованной в известном журнале New Atlas, компания использует специальные микроорганизмы, способные абсорбировать солнечное излучение и выделять белок как продукт своей деятельности.

Продукт обладает богатым комплексом минералов, витаминов и аминокислот. Для его производства требуется в 524 000 раз меньше земли и в 112 000 раз меньше воды на килограмм продукта. Протеин имеет желтоватый оттенок и идеально подходит для приготовления разнообразных блюд.

В 2022 году ученые из Нидерландов представили интересное открытие в сфере питания, сообщает европейское издание Horizon EU. Изготовитель способен изменять структуру белка, имитируя вкусовые характеристики различных видов белковых продуктов. Это позволяет выращивать аналоги курицы, морских гребешков, крокодила и прочих продуктов на "воздушных фермах", удовлетворяя потребности большинства населения планеты.