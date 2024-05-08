Защита Тимура Иванова принесла в Мосгорсуд четыре пакета с его наградами

Два человека несли пакеты с надписью «Армия России», как сообщает РИА Новости.

Заседание Мосгорсуда, где рассматривают жалобы на арест Иванова, было закрыто от журналистов. Иванов участвует по видеосвязи из СИЗО.

25 апреля суд отправил под стражу третьего фигуранта дела о взятке, Александра Фомина. Следствие утверждает, что Фомин предоставил услуги имущественного характера Иванову и второму фигуранту, Сергею Бородину, в виде освобождения от оплаты товаров, работ и услуг, связанных с ремонтом зданий.

До 23 июня арестованы заместитель министра обороны и его товарищ Сергей Бородин. По версии следствия, оба подозреваются в причастности к организации преступной группы, которая незаконно обогащалась за счет выполнения различных подрядов и субподрядов для нужд Министерства обороны России. Им предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере.