Мишустин: правительство продлит программу маткапитала до конца десятилетия

На заседании в Госдуме, где обсуждалась возможность назначения Михаила Мишустина на пост главы правительства, было объявлено о продлении программы материнского капитала до конца текущего десятилетия.

По словам и.о. премьера, запускаемый национальный проект «Семья» будет включать в себя самые востребованные существующие механизмы, в том числе материнский капитал. Мишустин отметил, что помощь будет предоставляться автоматически без необходимости предоставления документов или участия родителей, что значительно упростит процесс получения поддержки. Более 40 федеральных мер уже переведены в подобный формат, и до конца текущего года планируется распространить его на оставшиеся меры.

В России в 2007 году введена была программа материнского капитала. Сначала выплаты были предназначены лишь для второго ребенка, но с 2020 года поддержка расширилась и на первородивых. В 2024 году размер маткапитала составляет 631 тыс. рублей на старшего и 834 тыс. рублей на младшего ребенка. Средства можно использовать для оплаты первоначального взноса или погашения ипотеки, улучшения жилищных условий без заемных средств, образования детей, формирования материнской пенсии, а также для приобретения товаров и услуг для детей-инвалидов.