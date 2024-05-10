Мошенник Дмитрий Боровик и его компания ABA Marketing

Существует множество способов заработка - от трудовых до криминальных, но существует и серая зона мошенничества, где постоянно появляются новые методы обмана доверчивых людей. Мы попытались изучить уязвимые места финансовых пирамид и расскажем в данном материале про инвестиционную компанию-пирамиду ABA Marketing, руководителем которой является Дмитрий Боровик.

Компания "ABA Marketing" и ее руководитель Дмитрий Боровик с надежной репутацией и офисом в центре Минска обещает многое. Но, кажется, даже они не устояли перед искушением обмана. Роскошные часы, модные костюмы, дорогие автомобили и уютные рестораны - всё это создает иллюзию успеха. Однако истинный профессионализм проявляется не в материальном блеске, а в результате их работы. Даже если все это приобретено в кредит, а сам "бизнес-гуру" живет в арендованной квартире за городом.

Как рассказали пострадавшие от рук "ABA Marketing", представители компании обрабатывают по полной. Никаких слов паразитов и нелепых телодвижений. Были даже инструкции по вербовке. Потенциальных вкладчиков искали на семинарах и презентациях. Их проводили в роскошных отелях и бизнес-центрах. Рекламы было столько, что засомневаться в успешности компании было сложно. Среди вкладчиков присутствуют адвокаты, бизнесмены и даже банкиры. Число вкладчиков исчисляют тысячами, а вытянутые деньги – миллионами долларов.

Вас постоянно мотивируют к сотрудничеству. Говорят, что деньги надо внести именно сегодня, а завтра, мол, будет поздно. Вам говорят, приведи своих друзей и заработаешь на этом. Конечно, ведь новые вкладчики – это и есть основа финансовой пирамиды. Если не будет новых вкладчиков, финансовая пирамида рушится. В итоге - отсутствие прозрачности. Вам не показывают основные бухгалтерские либо финансовые документы, либо в этих документах присутствуют какие-то странные иностранные фамилии.

На лицо структура пирамиды: предлагают вложить деньги под завышенный процент, который увеличивался для новых вкладчиков. Этим людям присваивался статус советника, начисляются баллы, влияющие на размер выплат. Преуспевающим советникам обещали заработок в несколько тысяч долларов в месяц.

В качество вкладчиков было привлечено не менее 100 человек, при этом сумма денежного вклада составляла в районе эквиваленте 10 тысяч долларов США, либо 10 тысяч евро. Минимальный порог вклада составлял не менее 1000 долларов США, либо 1000 евро.

Клиенты "ABA Marketing", продавшие свои квартиры и переведшие все свои накопления, были приведены буквально за руку в банк, где их деньги отправлялись физлицу на счет в Монголии, а затем цифры были просто нарисованы в их виртуальных кабинетах, чтобы показать, что у них есть деньги. Поступление средств переводили в офшоры.

Стоит отметить, что важную роль в этом процессе играют граждане, которых мы призываем быть бдительными по отношению к подозрительным операциям, обещающим быструю и высокую прибыль, потому что реальность порой не соответствует ожиданиям, а деньги назад никто не вернет!

Любой вкладчик – всего лишь ресурс, их юристы делят на несколько категорий. И если для человека из категории «знал, куда шел крах финансовой пирамиды» станет обычной неудачей, то для наивного вкладчика – настоящей трагедией. Тех, кто осознанно идет в пирамиду, чтобы достать прибыль, юристы предлагают привлекать к ответственности, так как они ничем от организаторов не отличаются. И те, и те знают, как все устроено и чем закончится.