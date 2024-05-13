Мир стремительно меняется, и IT-индустрия находится в авангарде этих перемен. Общая тенденция, которую усилила пандемия COVID-19, на цифровизацию всех сфер жизни и спрос на технологические решения продолжает расти. В этом контексте IT-франчайзинг становится все более привлекательным вариантом для тех, кто хочет начать бизнес в сфере технологий и поймать волну успеха.

Почему именно IT?

2024 год обещает стать поворотным для IT-индустрии. Согласно прогнозам экспертов, мировой рынок IT в конце года превысит пять триллионов долларов. Этот рост обусловлен увеличением спроса на программное обеспечение, облачные сервисы, решения в области кибербезопасности и другие IT-продукты.

Пандемия заставила компании переосмыслить бизнес-модели и ускорить переход в онлайн. Это привело к росту спроса на IT-решения, которые помогают компаниям автоматизировать процессы, улучшать клиентский опыт и повышать эффективность.

Взрывной рост инноваций коснулся малого и среднего бизнеса, он упростил вхождение в предпринимательство. Искусственный интеллект, большие данные, блокчейн и другие передовые технологии открывают новые возможности для бизнеса и создают свежие ниши на IT-рынке.

Для начала IT-бизнеса не требуется больших инвестиций. Многие сервисы и инструменты доступны бесплатно или стоят совсем немного. Облачные платформы позволяют арендовать необходимую IT-инфраструктуру, не вкладывая средства в собственное оборудование. А сервисы no-code или low-code позволяют создавать приложения или веб-сайты без знания программирования или с минимальными навыками. Вдобавок доступное онлайн-образование упрощает получение нужных знаний и навыков.

Понимают важность развития и поступления налогов от сектора и на государственном уровне. Многие страны активно поддерживают развитие сферы, предлагая льготы, гранты и другие меры стимулирования. Это создает благоприятную среду для развития, исключает многие опасности.

IT-франчайзинг: преимущества и возможности

Помимо всего перечисленного выше, простым путем входа в IT-бизнес можно смело называть профильные франшизы. Во-первых, предприниматель получает проверенную бизнес-модель, которая уже доказала эффективность на рынке. Это позволяет избежать многих ошибок и снизить риски. Еще больше их снижает тот факт, что начинающий бизнесмен получает право использовать бренд и репутацию франчайзера. К тому же так проще искать клиентов и партнеров.

Привлекательным делает IT-путь и технологическая экспертиза. Человек получает доступ к передовым технологиям и решениям, может пройти обучение, почти всегда может рассчитывать на поддержку от франчайзера. Головная компания помогает в продвижении и решении технических вопросов.

Как выбрать IT-франшизу?

Выбор IT-франшизы — это ответственный шаг, который требует тщательного анализа. При поиске подходящего варианта нужно обязательно обращать внимание сразу на несколько факторов. Начинать, разумеется, необходимо с выбора сферы интересов. Разработка ПО, кибербезопасность, облачные сервисы, data science, продвижение продуктов – вариантов множество. Нужно выбирать направление, которое кажется перспективным и понятным. Обязательно стоит изучить рынок: оценить тренды, уровень конкуренции.

Следующий шаг – оценка франчайзера. Ее важная составляющая - репутация компании, ее опыт, финансовое положение. Нужно проанализировать эффективность бизнес-модели и выяснить, какую поддержку франчайзер предлагает партнерам: обучение, маркетинг, техническая поддержка. Например, у IT-компании RC Group существует практически собственная онлайн-школа для франчайзи и предпринимателей вообще, а любой контакт подразумевает ведение партнера и полноценное обучение.

Многие забывают об изучении условий сотрудничества. Даже крупные франшизы могут выдвигать партнерам невыгодные условия или возлагать трудновыполнимые финансовые обязательства. Желательно внимательно изучить условия договора, включая размер роялти, маркетинговые отчисления и другие условия.

Имеет смысл провести финансовый анализ проекта, определить объем инвестиций, ожидаемую окупаемость. Полезно пообщаться с действующими франчайзи, чтобы узнать о реальном опыте работы с франшизой и потенциальных сложностях.

Хороший пример успешной франшизы — уже упоминаемая RC Group. Компания предлагает широкий спектр продуктов и услуг в области IT, включая поставки ПО, кибербезопасность, облачные сервисы и другие направления. IT-гигант имеет хорошую репутацию, активно участвует в поддержке предпринимательства и ведет социальные проекты.

Руководитель RC Group, Мария Михайлова — известное лицо. Помимо управления бизнесом она входит в экспертный совет Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, возглавляет Комиссию по регулированию рынка партнерских программ «Инвестиционной России», председательствует в Ассоциации Развития ИТ и партнерских программ и руководит благотворительным фондом. Известный руководитель, ведущий публичную работу - один из признаков безопасного бизнеса.

Прогнозы

Развитие IT-франчайзинга в России в 2024 году будет определяться несколькими ключевыми тенденциями. Во-первых, спрос на отечественные IT-решения будет расти благодаря импортозамещению и фокусу на кибербезопасность. Во-вторых, онлайн-образование и EdTech продолжат развиваться, предлагая решения для B2B и B2C сегментов, а также корпоративное обучение. В-третьих, IT-франшизы будут активно расширяться в регионы, где растет спрос на них и есть поддержка государства и инвесторов. Однако существуют и вызовы: экономическая неопределенность, дефицит кадров и необходимость постоянной адаптации к технологическим изменениям. В целом, 2024 год обещает быть динамичным для IT-франчайзинга, и успех будет зависеть от способности адаптироваться к рынку, предлагать востребованные продукты и обеспечивать высокий уровень поддержки партнерам.