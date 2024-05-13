Сингапур внедряет искусственный интеллект в школах

В начальной школе Лейксайд в Сингапуре тележку с ноутбуками подкатывают к двери пятого класса, где около 30 учеников выбегают в коридор, чтобы забрать их и изучить математику с помощью искусственного интеллекта.

Учитель, носящий гарнитуру, предлагает ученикам установить свои собственные цели для урока, который они изучат в этот день, на устройствах, которые они используют в течение нескольких часов уроков каждую неделю.

Она пишет на доске, что урок будет посвящен «преобразованию десятичных дробей», например тому, как 10 метров и 5 сантиметров можно преобразовать в 10,05 метра.

Используя свои ноутбуки, учащиеся быстро получают доступ к «Адаптивной системе обучения» с поддержкой искусственного интеллекта, встроенной в портал онлайн-обучения, разработанный Министерством образования Сингапура для пятого, а теперь и шестого класса математики.

ALS, представленный в июне прошлого года, позволяет учащимся выбирать сложность из трех уровней, а ИИ генерирует вопросы на основе данных предыдущего обучения и других факторов.