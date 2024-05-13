Сотни фанатов приветствуют победителя Евровидения Немо в Швейцарии

Фанатам, собравшимся в крупнейшем аэропорту Швейцарии, пришлось ждать, поскольку рейс Swiss International Air Lines из Копенгагена прибыл с опозданием на 45 минут.

Аплодисменты разразились, когда появился Немо в пушистом свитере с кроликом, держащим морковку. Артист поднял двойной большой палец вверх, прежде чем позировать для селфи с поклонниками и раздавать автографы.

Некоторые сторонники размахивали транспарантами с надписями «Разрушьте бинарность: мы существуем» и «Мы существуем, мы настаиваем, мы упорствуем».

В ноябре прошлого года исполнитель объявил в Instagram: «Я не идентифицирую себя как мужчина или женщина. Я просто Немо», добавив: «Мои местоимения — они/они».

24-летний Немо стал первым небинарным победителем конкурса, а также первым победителем из Швейцарии с 1988 года, когда канадская певица Селин Дион выступала под швейцарским флагом.