Выборы в Индии: гонка накаляется с началом четвертого тура голосования

Всеобщие выборы в Индии вступили в четвертый этап в понедельник в рамках семиэтапного опроса который начался 19 апреля. Премьер-министр Нарендра Моди из партии Бхаратия Джаната БДП баллотируется на третий срок против альянса 26 партий, включая главную оппозицию Индийский национальный конгресс (ИНК).

На этом этапе люди голосуют за 96 мест в 10 штатах и ​​союзных территориях. Голосования за места в парламенте пройдут в Андхра-Прадеше, Телангане, Джаркханде, Одише, Уттар-Прадеше, Мадхья-Прадеше, Махараштре, Бихаре, Западной Бенгалии и Джамму и Кашмире.

Некоторые избирательные округа находятся в восточной и южной Индии, где численность БДП ниже по сравнению с другими частями страны. Ожидается, что в Джамму и Кашмире избиратели выразят свое недовольство отменой Моди их полуавтономного правления.

«Я призываю всех голосовать за решительное правительство», заявил перед началом голосования Амит Шах, главный помощник Моди и министр внутренних дел Индии.

Высказывались опасения по поводу низкой явки избирателей, которая наблюдалась на предыдущих этапах выборов. Повышение температуры и волны тепла также могут повлиять на количество людей, пришедших проголосовать.