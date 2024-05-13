Застройщик Binghatti приобрел сталелитейный завод в Дубае

Компания Binghatti, занимающаяся строительством и продажей недвижимости в Дубае, с гордостью сообщает о приобретении современного сталелитейного завода в Дубае. Этот новый актив подчеркивает инновационный подход и стремление Binghatti к лидерству на рынке недвижимости.

Завод, оснащенный передовыми технологиями, станет главным центром для команды профессионалов Binghatti: дизайнеров, архитекторов и производственных экспертов. Они будут воплощать передовые архитектурные идеи в виде уникальных высотных зданий. На заводе планируется изготавливать детали, в том числе элементы декоративных шпилей, которые станут украшением новых грандиозных проектов Binghatti, таких как Burj Binghatti Jacob&Co Residences и Mercedes Benz Places | Binghatti.

Стратегическое приобретение Binghatti повысит эффективность компании и оптимизирует систему поставок, а также процесс дальнейшего развития компании. Благодаря своей вертикально интегрированной бизнес-модели Binghatti обеспечивает максимальную продуктивность и контроль над всеми аспектами создания объектов недвижимости, начиная с разработки концепции и заканчивая завершением строительства. Новый завод будет тесно взаимодействовать с внутренними производственными мощностями Binghatti, занимающимися деревообработкой, изготовлением алюминия и стекла, под руководством опытной команды инженеров, дизайнеров интерьеров и архитекторов. Это приобретение станет дополнительным инструментом для Binghatti в достижении своей цели — установить неоспоримый акцент на качестве и результативном развитии.

«Покупка и развитие этого производственного объекта еще раз демонстрируют непоколебимую приверженность Binghatti качеству. Мы решительно намерены сохранять неустанное внимание к мастерству и обеспечивать самые высокие стандарты долговечности и совершенства, контролируя весь процесс от начала до конца в наших проектах, — заявил генеральный директор Binghatti Мухаммад БинГатти.

Застройщик Binghatti осуществил данную инвестицию за счет собственных средств, что указывает на стабильность финансового положения компании. Стратегический шаг дополнительно усиливает позицию застройщика как ключевого участника рынка и демонстрирует его приверженность неизменно высокому качеству и постоянному совершенствованию. Благодаря этому последнему достижению Binghatti планирует продолжать создавать революционные архитектурные шедевры, которые изменят представление о горизонтах Дубая и продолжат развиваться в будущем.

Binghatti — это отмеченный наградами застройщик недвижимости с главным офисом в Дубае, которым руководит генеральный директор и главный архитектор Мухаммед Бин Гатти. Эта динамичная компания предлагает разнообразные объекты недвижимости с инновационным архитектурным дизайном. В настоящее время она работает в нескольких престижных районах эмирата, таких как Downtown, Business Bay, Dubai Silicon Oasis, Al Jaddaf, Jumeirah Village Circle, Liwan и Dubai Land Residence Complex. Binghatti известна своим новаторством в сфере брендированной недвижимости благодаря сотрудничеству с мировыми люксовыми брендами, включая Bugatti, Mercedes-Benz и Jacob&Co. У компании большие планы на будущее, и особое внимание уделяется расширению своего портфеля недвижимости в Дубае.