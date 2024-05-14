В ночное время на территории Белгородской области были уничтожены 25 реактивных снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Минобороны РФ передало эту информацию. Согласно отчетам ведомства, ПВО успешно сбило снаряды от реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Это предотвратило попытку Украины совершить террористическую атаку на объекты России, подчеркнули в пресс-службе.

По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела ВСУ женщина получила осколочное ранение. Сообщается, что у пострадавшей осколок причинил повреждение позвоночнику с поражением спинного мозга. Сейчас бригада скорой помощи транспортирует россиянку в областную клиническую больницу.

В Белгородском районе произошел инцидент с системой ПВО, когда несколько воздушных целей были сбиты на подлете к городу. Украина ранее объявила о создании беспилотника, который, как утверждается, способен достичь Сибири. В 04:58 мск 14 мая губернатор Белгорода предупреждал о ракетной угрозе, которая длилась 28 минут.