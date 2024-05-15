Аргентина: годовая инфляция почти 300%

Инфляция в Аргентине замедляется четвертый месяц подряд, несмотря на то, что годовой уровень приближается к 300%, показали официальные данные во вторник.
Месячный уровень инфляции вырос до 8,8% по сравнению с 11% в марте.
Это рассматривается как победа президента Хавьера Милея, который вступил в должность в декабре, когда ежемесячная инфляция достигла пика более 25%, обещая решить проблему растущих расходов.
«Инфляция уничтожается», - заявил на X пресс-секретарь президента Мануэль Адорни. «Его свидетельство о смерти подписывается».
Когда к власти пришел самопровозглашенный «анархо-капиталист» Милей, он унаследовал серьезный экономический кризис, а инфляция в Аргентине была одной из самых высоких в мире.
Администрация Милея приняла строгие меры жесткой экономии для стабилизации экономики, включая сокращение государственных расходов и сокращение бюджетного дефицита.
Он сократил 50 000 рабочих мест в государственном секторе, приостановил действие новых контрактов на общественные работы и отменил субсидии на топливо и транспорт.