Парламент Грузии принял вызывающий разногласия законопроект об «иностранном влиянии»

Парламент Грузии во вторник одобрил в третьем и окончательном чтении законопроект, вызвавший недели массовых протестов.

Закон требует, чтобы средства массовой информации, НПО и другие некоммерческие организации заявляли, что они «преследуют интересы иностранной державы», если они более чем на 20% финансируются из-за пределов Грузии.

Критики назвали это угрозой внутренним свободам и стремлению страны вступить в Европейский Союз. Они также провели сравнения с аналогичными правилами, введенными в России в последние годы.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе недавно поддержал эти планы, заявив, что закон «направлен исключительно на повышение прозрачности и подотчетности».

Президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал ситуацию в Грузии во время визита на политическую конференцию в Копенгагене во вторник, накануне голосования в парламенте.

Мишель сказал о политиках в Грузии, что «если они хотят вступить в ЕС, они должны уважать основополагающие принципы верховенства закона и демократические принципы».