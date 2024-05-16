Путин провел встречу с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин в четверг со своей первой зарубежной поездкой после переизбрания.

Си Цзиньпин заявил, что в этом году исполняется 75 лет дипломатическим отношениям между Китаем и Россией. Это важная веха в истории китайско-российских отношений. За последние 75 лет Китай и Россия вместе нашли новый путь, позволяющий крупным странам и соседним странам относиться друг к другу с уважением и стремиться к дружбе и взаимовыгодному сотрудничеству.

Благодаря совместным усилиям двух сторон китайско-российские отношения неуклонно продвигаются вперед, усиливая всестороннюю стратегическую координацию и дальнейшее сотрудничество в области экономики и торговли, инвестиций, энергетики, межличностных обменов на субнациональном уровне и в других сферах. поля. Это внесло позитивный вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности и продвижение большей демократии в международных отношениях, добавил Си Цзиньпин.

СМИ освещали это прибытие, опубликовав высказывания двух лидеров, в которых они приветствовали свои отношения.

"Отношения между Россией и Китаем не являются оппортунистическими и не направлены против кого-либо", - заявил Путин, добавив: "Наше сотрудничество в международных вопросах является одним из стабилизирующих факторов на международной арене".

Затем Си сказал Путину, что «китайско-российские отношения не только отвечают фундаментальным интересам двух стран... но и способствуют миру», согласно данным Министерства иностранных дел Пекина.

"Китай готов работать с Россией, чтобы... поддерживать справедливость в мире", - добавил он.