Израиль ответит на обвинения Рафаха в геноциде в Международном Суде

Ожидается, что Израиль оспорит обвинения в геноциде, выдвинутые в Международный суд (МС) Южной Африкой после того, как израильские силы начали военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.

В четверг Южная Африка призвала Верховный суд ООН приказать прекратить операции и вывести Израиль.

В пятницу Израиль отреагирует на целый ряд обвинений, включая массовые захоронения, пытки и преднамеренное блокирование гуманитарной помощи.

Это третье слушание по делу о войне между Израилем и воинствующей исламистской группировкой ХАМАС с тех пор, как Южная Африка возбудила первое судебное разбирательство в декабре.

Суд продолжает обсуждать более широкий вопрос: нарушают ли действия Израиля в секторе Газа Конвенцию ООН о геноциде 1948 года .