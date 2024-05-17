Турция: Прокурдский лидер Демирташ приговорен к 42 годам тюрьмы

Турецкий суд в четверг приговорил Селахаттина Демирташа, бывшего лидера прокурдской Народно-демократической партии (ДПН), к 42 годам тюремного заключения за его предполагаемую роль в смертоносных протестах в 2014 году, которые были спровоцированы нападением Исламского государства на сирийских курдов. город Кобани.

Другой ведущий прокурдский политик Фиген Юксекдаг был приговорен к чуть более 30 годам заключения. Многие другие высокопоставленные деятели ДПН были осуждены среди 108 обвиняемых, обвиненных в 29 преступлениях, включая убийство и причинение вреда единству турецкого государства.

По меньшей мере еще 10 обвиняемых были оправданы по предъявленным им обвинениям. Ожидается, что политики будут обжаловать приговоры.