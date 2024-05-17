В 2023 году россияне подали 520 тысяч заявок на шенген

В 2023 году количество россиян, подающих заявки на получение шенгенской визы, достигло 520 тысяч. Это свидетельствует о постоянном росте интереса россиян к посещению стран Европейского союза.

Из всех стран, выдающих шенгенские визы, Италия и Франция стали лидерами по количеству выданных виз российским гражданам. Это объясняется привлекательностью этих стран для туристов и желанием россиян познакомиться с их богатым культурным наследием, историей и достопримечательностями.

Италия, с ее богатой историей и культурой, включая такие известные места, как Рим, Венеция и Флоренция, привлекает множество туристов со всего мира. Кроме того, Италия славится своей кухней, модой и искусством. Россияне, как и многие другие туристы, стремятся побывать в этой удивительной стране.

Франция, с ее известными городами Парижем и Ниццей, а также французской Ривьерой, предлагает разнообразные возможности для отдыха и путешествий. Главной достопримечательностью Франции является, конечно же, Париж с его знаменитыми музеями, кафе и историческими памятниками. Для россиян Франция является одной из самых привлекательных стран Европы.

Однако, помимо Италии и Франции, россияне также проявляют интерес к другим странам Шенгенской зоны, таким как Германия, Испания, Греция и многие другие. Возможность свободного путешествия по странам Европейского союза является одним из привлекательных факторов для российских граждан.