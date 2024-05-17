В Новой Каледонии третью ночь прошли беспорядки

В Новой Каледонии третью ночь идут беспорядки из-за избирательной реформы, навязанной Францией. Тихоокеанские страны, такие как Австралия, Новая Зеландия и Вануату, призвали к миру.

Беспорядки вспыхнули во вторник после того, как законодатели Франции приняли новый законопроект, позволяющий французским жителям, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на провинциальных выборах. Местные лидеры обеспокоены тем, что это повлияет на влияние голосов коренных канаков.

С 5 часов утра по местному времени (18:00 по Гринвичу в среду) вступило в силу чрезвычайное положение, которое продлится 12 дней. Он дает властям право запрещать собрания и ограничивать передвижение по острову, который находится примерно в 1500 километрах (932 милях) к востоку от Австралии и почти в 17 000 километрах от Франции .