ЮАР просит Международный Суд остановить наступление Израиля на Рафах

Южная Африка обратилась к Международному суду с просьбой издать три чрезвычайных распоряжения, пока этот орган продолжает заслушивать аргументы по более широкому обвинению в геноциде.

Первой запрошенной мерой является то, чтобы суд приказал Израилю «немедленно вывести войска и прекратить военное наступление» в Рафахе Во-вторых, Израиль следует призвать принять «все эффективные меры», чтобы обеспечить «беспрепятственный доступ» гуманитарным работникам следователям и журналистам в сектор Газа.

Третья запрошенная временная мера заключается в том, чтобы гарантировать, что Израиль отчитается о своих усилиях по соблюдению первых двух приказов.