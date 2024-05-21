Байден заявил, что наступление в Газе «не геноцид»

Президент США Джо Байден заявил, что израильское наступление на боевиков в секторе Газа не является «геноцидом».

Южная Африка подала иск в Международный суд, обвиняя Израиль в нарушении Женевской конвенции 1948 года .

Израиль заявил, что действует в соответствии с международным правом, и отверг обвинения как необоснованные.

«То, что происходит, не является геноцидом, мы это отвергаем», — заявил Байден, имея в виду дело в высшем суде ООН.

Байден также осудил решение Международного уголовного суда запросить ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его главы обороны Йоава Галланта в связи с действиями, предпринятыми во время их семимесячной войны.