Спектакль про Фриду Кало покажут в честь девушки с тремя неизлечимыми болезнями

24 мая независимый музыкальный театр «TALANY PRODUCTION» проведет благотворительный спектакль «ФРИДА: невероятное желание жить!» в честь Надежды Зиновьевой, носительницы сразу трех орфанных заболеваний:

- Агус

- Метаболическая эпилепсия

- Первичный иммунодефицит с отсутствием В-клеток.

С таким «комбо» неизлечимых болезней Надежда Зиновьева является единственной в мире. Находится на поддерживающей терапии, один курс которой стоит 400 тысяч рублей. Все средства с продажи билетов на музыкально-пластическую драму «ФРИДА: невероятное желание жить!» 24 мая будут направлены Надежде на терапию.

Музыкально-пластическая драма про великую художницу Фриду Кало относится к триптиху спектаклей про великих женщин театра «TALANY PRODUCTION». Также к триптиху относятся музыкально-биграфическая драма «ПИАФ: я ни о чем не жалею!» и драматический триллер «МОНРО: неНОРМАльная!».

Драматурги и режиссеры триптиха про великих женщин, Александра Кондрашова и Валерия Никитина, решили провести благотворительный спектакль именно про Фриду, потому что судьба великой художницы связана с борьбой за жизнь. За всю жизнь она прошла 32 операции, несовместимых с жизнью, но продолжала жить полной жизнью и создавать шедевры, которыми восхищается весь мир по сей день.

Продюсер триптиха Елизавета Фролова говорит: «Конечно, мы не можем покрыть Наде всю необходимую сумму на терапию, но можем провести благотворительный показ спектакля и рассказывать о ней наши зрителям, чтобы ей помогли как можно больше людей!»

Благотворительный показ пройдет 24 мая в 19:00 в культурном центре «GAiKA SPACE» в Санкт-Петербурге по адресу ул. Черняховского, 75.

Сбор гостей в 18:00, за час до спектакля.