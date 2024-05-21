В Иране начались похороны президента Раиси

Тысячи людей прошли во вторник по улицам иранского города Тебриз на северо-западе Ирана в составе похоронной процессии президента Ибрагима Раиси и семи членов его окружения после их гибели в результате крушения вертолета .

Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир-Абдоллахян вместе с другими официальными лицами были найдены мертвыми в понедельник через несколько часов после того, как их вертолет разбился в тумане в горной местности, при этом иранские власти пока не представили никакой причины инцидента.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи, обладающий высшей властью в Иране , объявил пятидневный национальный траур по покойному президенту.

Хаменеи также выбрал 68-летнего вице-президента Мохаммада Мохбера для исполнения временных обязанностей перед выборами , которые, по сообщениям государственных СМИ, состоятся 28 июня.