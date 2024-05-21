Выборы в Индии: голосование продолжается на фоне сильной жары

Голосование в рамках пятого этапа выборов в Индии началось в понедельник, поскольку в некоторых частях страны наблюдается сильная жара, а явка избирателей снизилась по сравнению с прошлыми выборами.

Сегодняшний этап будет включать 49 избирательных округов в шести штатах и ​​двух союзных территориях.

Голосование в понедельник в пятом туре национальных выборов в Индии имеет решающее значение для партии Бхаратия Джаната (БДП) премьер-министра Нарендры Моди , поскольку в ее состав входит ее оплот Уттар-Прадеш, в частности город Айодхья.

Опросы в Айодхье рассматриваются как проверка политики Моди, ориентированной на индуизм. В январе Моди курировал открытие индуистского храма стоимостью 217 миллионов долларов (200 миллионов евро), построенного на месте, где в 1992 году была разрушена мечеть.