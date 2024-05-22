Израиль отозвал послов из Ирландии и Норвегии

Исраэль Кац, глава МИД Израиля, принял решение отозвать послов из Ирландии и Норвегии по причине их заявления о признании Палестины. Эти действия вызовут серьезные последствия, предупредил министр. Немедленно был дан приказ отозвать израильских послов для проведения консультаций.

Напомним, 22 мая Норвегия официально признала Палестинское государство, что вызвало возмущение главы МИД, который предупредил об аналогичных шагах против этой страны, если Испания реализует свои планы по признанию Палестины.