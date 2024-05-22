Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в РФ нового варианта коронавируса FLiRT

На сегодняшний день на территории России замечен вариант коронавирусной инфекции FLiRT, но он считается менее страшным, чем «омикрон», как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора агентству РИА Новости. Специалисты отмечают, что проводимый мониторинг позволяет обнаруживать даже единичные новые генетические варианты. За время мониторинга было зафиксировано 178 случаев новых вариантов FLiRT, включая KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев) и KS.1 (170 случаев). Ведомство подчеркивает, что все они не представляют большей угрозы, чем другие разновидности вируса.

Симптомы FLiRT можно спутать с симптомами «омикрона». Вы можете заметить повышение температуры, кашель, неприятные ощущения в горле, головную боль и общую слабость, а также потерю способности чувствовать вкус и запах, мышечные боли.