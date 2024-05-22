В одиночном зачете Чемпионата России по страйкболу победил петербуржец

С 18 по 19 мая на базе ФОКа "Газпром-детям" в Кронштадте проходил Чемпионат России по страйкболу. В этот раз соревнования были организованы впервые в формате индивидуального зачета. Участие в них приняли спортсмены из семи регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Калининградскую, Нижегородскую, Свердловскую, Омскую и Самарскую области.

Страйкбол представляет собой молодую и перспективную разновидность спорта, способствующую развитию физических и умственных навыков, а также обучению молодежи использованию оружия в игровом контексте. В первый день соревнований участников приветствовал полковник в запасе ВДВ, Игорь Виноградский, который в настоящее время руководит работой по военно-патриотическому воспитанию в петербургском благотворительном фонде Марии Михайловой.

По результатам соревнований были объявлены победители: золото и серебро завоевали петербуржцы Александр "Джангл" Лебедев и Даниил "Ди" Корнюшкин, а бронзовую медаль получил Ян "Енот" Трушин из Калининграда.

Важно отметить, что благотворительный фонд имени СЕО RC Group и генерального директора технопарка «ИнФинТех» Марии Михайловой регулярно оказывает помощь нуждающимся, бойцам СВО и их семьям, а также активно участвует в патриотическом воспитании молодежи. Организация постоянно привлекает волонтеров из Санкт-Петербурга и Ленинградской области для поддержки наиболее уязвимых категорий граждан.